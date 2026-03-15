Sarri: “Una delle serate più belle della mia carriera. Con la nostra gente avremmo tanti punti in più”

15/03/2026 | 23:43:52

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan.

Queste le sue parole: “La squadra a livello di intensità e di applicazione è sempre stata su buoni livelli, ultimamente anche a me sembra che ci sia qualcosa in più a livello caratteriale. Stasera c’era un clima all’Olimpico bellissimo, sarebbe stato un ricordo bellissimo anche senza il risultato. I ragazzi hanno dato al pubblico anche la soddisfazione del risultato, ma questo è un clima che è da ricordare. È roba bella, mi rimane il secondo pensiero su quanti punti avremmo se l’Olimpico fosse stato sempre così”.

Cosa le lascia a livello di emozioni questa serata? “Questa è una partita che ricorderò non per il risultato. Dal punto di vista emozionale è stata sicuramente una serata particolare, poi anche il risultato indubbiamente fa piacere”.

Come sta vedendo Maldini e Ratkov? “Guardo gli allenamenti e decido, così come per tutti gli altri della rosa. Adesso vedo meglio Maldini, che oggi penso abbia fatto una buona partita, e faccio giocare Maldini”.

Patric può avere uno sviluppo nella carriera in quel ruolo? “Lo avevo provato in quel ruolo anche negli anni scorsi, perché ha qualità in palleggio. È chiaro che ci ha giocato per una partita e mezza, avrebbe bisogno di un percorso, ma quell’interpretazione del ruolo lui ce l’ha”.

La sua Lazio è diventata una squadra di contropiede? “È chiaro che abbiamo una squadra più di strappo che di palleggio, quindi ci si deve adattare alle caratteristiche dei giocatori. Ho tolto un giocatore a un certo punto perché strappava troppo e ci si allungava Isaksen, col Milan rischi di prendere imbarcate. In quel momento volevo più palleggio e meno strappi, ma nel primo tempo abbiamo fatto male. La nostra responsabilità è quella di aver chiuso il primo tempo solo avanti 1-0”.

Quanta base di Maurizio Sarri si potrà vedere anche in futuro? “Questa è una squadra che sta crescendo anche a livello di palleggio, in alcuni momenti riesce a palleggiare anche con discreta qualità. Poi ci sono giocatori che per caratteristiche partono con accelerazioni individuali, ma io vedo un miglioramento nel palleggio anche negli allenamenti. Dipende quanta qualità si potrà mettere per capire se questa sarà una base per il futuro”.

Foto: sito Lazio