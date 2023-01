Sarri: “Una buona partita rovinata da ingenuità. Il problema è la cilindrata mentale”

Maurizio Sarri ha commentato a DAZN il pareggio contro l’Empoli, malgrado la Lazio avesse due gol di vantaggio fino a otto minuti dalla fine.

“Oggi abbiamo fatto buona partita, una partita di alto livello ed era stretto il 2-0. Abbiamo commesso ingenuità, perché in vantaggio a 7 minuti dalla fine abbiamo lasciato due giocatori in copertura ed è stata anche un po’ di sfortuna. Dopo il 2-1 la squadra mi sembra ancora in controllo della partita. Lotito? Era dispiaciuto come me per il risultato ma non deluso. E’ da difficile da digerire e accettare, se fai una partita di livello peggiore uno l’accetta, così è difficile. Facciamo troppo spesso questo errore, abbiamo messo dentro l’ingenuità e paghiamo qualsiasi errore. Miglioramenti? Abbiamo questa grande difficoltà di stanchezza mentale, dal punto di vista fisico se confronti i numeri sono quasi identici col secondo tempo. Elementi che mancano? Non so, la paura è che sia la cilindrata mentale, in questo momento stiamo dando segnali che non siamo di grande cilindrata. Abbiamo fatto fetta di stagione da un buon punto di vista. Se si può allenare la cilindrata? No, sicuramente si può cercare di migliorarla, i nostri allenamenti sono di forte intensità e applicazione, penso sia difficile andare oltre questo. Bastava entrare in cinque sulla palla ferma e probabilmente la ripartenza non la prendevi. Champions? L’obiettivo è quello di far finire questo periodo difficile fin da subito”.

foto: profilo Twitter SS Lazio