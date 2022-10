Sarri: “Udinese avversario peggiore. Ma se il terreno è questo, il presidente deve prendere un altro allenatore”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 0-0 contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Dobbiamo cercare di andare oltre queste difficoltà. La squadra ci ha anche provato. Oggi abbiamo incappato nel peggiore avversario possibile quando fai tre partite in sei giorni. Incontrare una squadra così fisica su un terreno ingiocabile, diventa un problema grosso. Ciro ha giocato troppo? C’è chi ha fatto anche più minuti di Immobile considerando anche la Nazionale. Difficile da valutare. Si gioca troppo in generale, è abbastanza evidente”.

Su Immobile: “L’abbiamo fatto anche l’anno scorso con la soluzione senza punto di riferimento con tre attaccanti di movimenti, anche abbastanza bene. Quando si parla di certi giocatori, è difficile riuscire a sostituirli senza avere un minimo d’effetto negativo. Hanno numeri troppo impattanti per dire che sarà uguale, sicuramente qualcosa dovremo pagare. Se ci ho parlato? Sensazioni lasciano il tempo che trovano, aspettiamo 48 ore, facciamo esami strumentali e capiamo un po’ la situazione”

Le condizioni del campo: “Il condizionamento è enorme. Avevamo preparato una serie d’uscite da dietro, abbiamo abolito tutto una volta concluso il riscaldamento. Cercare d’uscire con palla rasoterra veloce oggi era come innescare una bomba. Impossibile! Non so cosa ha intenzione di fare il nostro presidente, ma il terreno è questo, deve prendere un altro allenatore. Io su questi terreni qui non ci so giocare. Altrimenti andremo noi a giocare da qualche altra parte. Non sono nervoso, è una constatazione. Io faccio giocare le squadre con 700 passaggi palla a terra a partite, se trovo il terreno in queste condizioni non sono l’allenatore ideale. Se il terreno rimane questo, devono pensare a qualcun altro”.

Foto: twitter Lazio