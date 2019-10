Sarri: “Turn-over per Ronaldo? Ecco come stanno le cose. Caldo a Lecce? Ci comporteremo di conseguenza”

Conferenza stampa per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida fra la sua Juventus ed il Lecce, nell’anticipo della 9^ giornata del campionato di Serie A: “Non siamo tantissimi in questo momento, qualcosa cambieremo, anche in base alle condizioni dei giocatori. De Sciglio? Si allena in gruppo da un paio di giorni, ma parliamo di un calciatore fermo dal 31 agosto, ma siamo contenti che sia efficiente nuovamente dal punto di vista medico”.

Sul possibile turnover di CR7: “Con Ronaldo parliamo dopo ogni partita, c’è anche un confronto sulla sua situazione fisica. Ci sarà anche per lui del riposo ma non so ancora bene quando. Gerarchia sui calci di punizione? Per un destro ci sono Ronaldo e Pjanic, poi comunque in campo decidono loro. Sono due giocatori che hanno numeri importanti”.

Previsto grande caldo domani in Puglia: “Se la temperatura sarà elevata, i ritmi saranno adeguati anche a questo. Così come successo a Firenze, dal momento che ci stiamo allenando con un tempo decisamente diverso qui a Torino. Douglas Costa? Non decido io quando un giocatore sia guarito o meno, se non lo considerano ancora disponibile ci sarà un perché”.

Sulla squadra di Liverani: “Lecce squadra propositiva, che gioca al calcio e lo ha mostrato anche a San Siro. Ci sono una gran quantità di rischi, bisogna stare attenti a non cascarci. Dybala? Ha sempre fatto bene, mi aspettavo la prestazione che ha poi fatto contro la Lokomotiv, al netto dei due goal realizzati”.

Foto: Juventus Twitter