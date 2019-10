Sarri: “Troppo superficiali nel finale, Miha mi dà gioia. Il VAR avrebbe annullato il gol di Santander”

Maurizio Sarri, alenatore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria contro il Bologna ai microfoni di DAZN: “L’occasione di Santander era fuorigioco, il VAR avrebbe annullato l’eventuale gol. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto bene, ma non bisogna gestire i risultati, perché poi all’ultimo minuto può succedere questo, le partite bisogna aggredirle per metterle in sicurezza. La sensazione è che nella ripresa abbiamo mosso la palla più velocemente e che gli avversari arrivassero sul pallone con una frazione di secondo in ritardo, non so se più per meriti nostri o perché hanno speso molto nel primo tempo. Bernardeschi ha qualità fisiche importanti, per lui è un sacrificio relativo il lavoro difensivo. Per noi è un lavoro importante, ci consente di far lavorare meno i due attaccanti. Può finire per costargli qualcosa in fase offensiva. Era molto partecipe e offensivo, ma è mancata un po’ di lucidità in certe circostanze. Il confine tra palleggiare in maniera produttiva e diventare effimeri a volte è sottile, per quaranta minuti l’abbiamo fatto nella maniera giusta, negli ultimi cinque in maniera errata. Abbiamo perso palloni banali. La strada è quella giusta, c’è da lavorare su alcuni particolari. È stata una buona partita macchiata da erroracci che da fuori hanno dato l’idea di superficialità. Il nostro deve essere un palleggio di sostanza, mai fine a sé stesso. Ho parlato a Mihajlovic da lontano perché sono raffreddato e non vorrei essere un danno per lui. Quando lo vedo, mi dà grande gioia. Nel finale sono venuti fuori due o tre errori quasi di presunzione da parte nostra. All’intervallo ho detto che secondo me per venti minuti avevamo fatto bene, una volta andati in vantaggio non mi è piaciuto il calo di determinazione, siamo andati in modalità gestione della partita anziché provare a chiuderla”.

Foto: Juventus Twitter