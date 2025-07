Sarri in campo per l’allenamento delle 18: il comunicato della Lazio

16/07/2025 | 15:20:14

Maurizio Sarri è pronto a riprendere regolarmente le sue attività alla guida della Lazio. Il tecnico biancoceleste ha svolto una visita di idoneità approfondita in clinica, superando senza problemi tutti gli accertamenti medici previsti. Come confermato dal club attraverso una nota ufficiale, Sarri è già in viaggio per rientrare a Formello e nel pomeriggio sarà regolarmente presente alla sessione di allenamento della squadra. Il comunicato ufficiale della Lazio: “Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center.”

Foto: Twitter Lazio