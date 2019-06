Sarri sul Napoli: “Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei”

“I napoletani conoscono l’amore che provo per loro, ho scelto l’estero l’anno scorso per non andare in una squadra italiana”. Queste le dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair dall’ex tecnico dei partenopei, Maurizio Sarri. “La professione può portare ad altri percorsi, non cambierà il rapporto”, ha proseguito l’allenatore toscano, “Fedeltà è dare il 110% nel momento in cui ci sei. Cosa vuol dire essere fedele? E se un giorno la società ti manda via? L’ultima bandiera è stata Totti, in futuro ne avremo zero”.

Foto: twitter ufficiale Chelsea