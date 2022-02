Sarri: “Scontento del mercato? Non cado nelle trappole, ho 63 anni”

Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, ha commentato il mercato deludente dei biancocelesti: “Il mercato si è concluso, stop. Inutile parlarne. Qualsiasi tipo di discorso si può ritorcere contro la squadra. Quindi non c’è più niente da dire, dobbiamo fare meglio con questi giocatori. Non devo dare alibi ai giocatori. Se è vero che non sono scontento? Non cado nelle trappole, ho 63 anni”.

FOTO: Twitter Lazio