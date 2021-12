Sarri sui playoff: “Spero di prendere il Barcellona, è l’unica squadra europea che non ho affrontato”

Maurizio Sarri in conferenza stampa: “Ai playoff spero di affrontare il Barcellona, l’unica squadra europea che non ho affrontato. Anche se l’ideale sarebbe prenderla in finale (ride, ndr). Secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita, l’abbiamo controllata bene. C’è mancato qualcosa negli ultimi 20 metri, un po’ di tecnica nell’ultimo passaggio. Inoltre giocare su questo terreno, per una squadra tecnica, è dura. Non è una lamentela, ma una constatazione. Chi non vorrei prendere? Lo Sheriff, non so neanche di dove sono”.

FOTO: Twitter Juve