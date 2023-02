Sarri sugli stipendi: “Io non ero nel CdA. La Juve pagherà quello che deve e tornerà forte”

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha così parlato della situazione extra-campo della Juventus: “Io non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società nel momento in cui ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo. La storia delle grandi società è fatto anche di questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”.

Foto: Twitter Lazio