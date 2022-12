Sarri su Mihajlovic: “Spessore elevatissimo, ho avuto la fortuna di trascorrere diversi giorni con lui”

Anche Maurizio Sarri, visibilmente commosso, ha voluto ricordare Mihajlovic ai microfoni di Lazio Style. “È difficile parlare. I miei ricordi lì tengo vivi, le parole in queste situazioni non servono. Mi spiace tantissimo per le persone che gli vogliono bene, per la sua famiglia, mi dispiace per lui. Personaggio di uno spessore enorme, ho avuto la fortuna di trascorrere tre-quattro giorni insieme, ho notato subito lo spessore elevatissimo. Oggi non me la sento di parlare di altro”.

Foto: Twitter Lazio