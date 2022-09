Sarri su Marcos Antonio: “Stavo per metterlo. Ha qualità, ma è scadente a livello fisico”

Intervenuto in conferenza stampa, mister Maurizio Sarri ha spiegato così l’esclusione del nuovo acquisto Marcos Antonio dalla gara di Europa League vinta 4-2 col Feyenoord: “Stavo per metterlo, poi Romagnoli e Marusic mi hanno chiesto il cambio e ho dovuto fare altre scelte. Non mi sembrava il caso di farlo giocare più di tanto in un ruolo in cui l’alternativa è solo lui, mi sembrava di rischiare troppo. È chiaro che, se gioca lui, poi il centrocampo deve essere di un certo tipo. Marcos Antonio qualità e tecnica, ma è scadente a livello fisico. Le scelte vanno fatte anche in relazione a questo: gioca quando trovo l’incastro giusto a centrocampo”.

Foto: Twitter Lazio