Sarri: “Stima per De Zerbi. Alex Sandro ok. L’ansia da gol di Ronaldo è positiva”

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno della Juve. “Il Sassuolo è pericolosissimo, dobbiamo stare attenti. In Inghilterra avevo indicato De Zerbi come allenatore emergente, ha tutte le qualità per fare bene. Come stanno Alex Sandro e Bernardeschi? Il primo ieri ha fatto tutto con la squadra, dal punto di vista medico sta bene. C’è da capire se dal punto di vista atletico ne ha risentito, ma è a disposizione. Bernardeschi è a disposizione, si tratta di un ragazzo che ha potenzialità tecniche che potrebbero farlo incidere maggiormente sulla partita. Ronaldo è una risorsa immensa per noi. Nelle ultime partite ha fatto bene sulla resistenza, deve crescere sulla brillantezza ma è normale. L’alternanza davanti mi sembra normale, sono tre attaccanti con potenzialità enormi. Ronaldo, comunque, sta bene. Se ha ansia da gol?

Questi giocatori abituati a segnare hanno sempre l’ansia del gol. Sono abituati a segnare con assiduità, vale per Ronaldo ma anche per chi come lui è abituato cifre importanti di gol. Secondo me è una cosa positiva perché gli dà motivazione. Se può stare fuori per ragioni tecniche e non per turnover? La situazione era così chiara dall’inizio che non esiste motivo di nervosismo. Ronaldo è qualcosa di diverso. Non vedo problemi sotto questo punto di vista. Emre Can? Non essendo in lista Champions, se ci sono le condizioni può giocare, come è già accaduto. Se De Ligt ha migliorato il suo rendimento con Barzagli?

Barzagli è una risorsa. Dal punto di vista individuale può trasmettere tanto. Giocando ogni tre giorni non si può lavorare tanto sul campo. In ogni caso De Ligt si sta abituando al modo di giocare in Italia”.

