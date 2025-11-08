Sarri: “Stiamo crescendo, i periodi di costruzione non sono mai lineari. Dia? Troppe critiche”

08/11/2025 | 12:41:54

Sarri ha parlato in conferenza stampa anche della crescita della Lazio: “I percorsi di costruzioni non sono mai lineari, ci sono sempre passi falsi e passi indietro. L’importante è che piano piano si tocchino livelli mai toccati prima. L’importante è crescere, stiamo facendo passi in avanti a livello di mentalità. Cancellieri? Può fare l’attaccante centrale in una partita in ripartenza, a campo chiuso la vedo più difficile. Dia ho visto che è molto criticato, non posso saltare addosso criticando un giocatore che mi fa due partite senza far mancare nulla alla squadra. Questo è un pregio, poi è chiaro che dal centravanti ci si aspetti 2-3 conclusioni a partita, ma non ci sta facendo mancare niente”.

