Sarri: “Stagione pesante, ma ci siamo tolti soddisfazioni. Taylor si è adattato rapidamente”

18/04/2026 | 20:43:43

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: “La squadra ha fatto 13 punti nelle ultime 6 partite, ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque. Venire qui a fare una partita con il retropensiero di mercoledì ci avrebbe portato a perdere e probabilmente fare una brutta partita anche alla prossima. Partita tosta e il risultato poteva essere più rotondo. La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni: abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l’altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno. Ci sono segnali di miglioramento da parte della squadra e dei singoli. Una Lazio più verticale? È un adattamento alle caratteristiche dei nostri giocatori. Non abbiamo tanti giocatori di palleggio, ne abbiamo tanti che hanno strappo e accelerazioni. È un tentativo per non metterli a disagio con un gioco che non hanno nelle corde. Taylor? Mi fate venire dei ricordi piacevoli… quando sono uscito dal campo ho visto Hamsik. Hamsik è tutto quello che io volevo da una mezz’ala. Taylor è intelligente, ha avuto un adattamento immediato in Italia e sta facendo molto bene”.

Foto: sito Lazio