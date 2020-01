Sarri: “Squadra brillante, Dybala e Higuain di una bellezza rara. CR7? Voglio aiutarlo a vincere il sesto Pallone d’oro”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la bella vittoria per 4-0 contro l’Udinese in Coppa Italia: “La sensazione di oggi è che la squadra fosse brillante, abbiamo fatto una buona partita. Ronaldo? Cristiano aveva da un po’ di giorni la sinusite, nel pomeriggio ha avuto un po’ di alterazione della temperatura e quindi con il dottore abbiamo deciso di mandarlo a letto. Dybala e Higuain? Il primo gol è stato di una bellezza rara, tre quattro scambi di grande bellezza. La sensazione è che Bernardeschi in questo ruolo possa fare bene, è la prima volta che va dentro la partita in questo ruolo. Ha qualità tecniche e fisiche per fare bene lì, l’inizio è promettente come l’entusiasmo che ha nel provare questa posizione. Le combinazioni in velocità mi piacciono molto, in questa squadra abbiamo grandi qualità tecniche. Emre Can? Non mi interessa il mercato, ho pensato con un cambio solo di mettere in campo Pjaca che è da tanto tempo che non giocava ed è un premio per lui contro la sfortuna. Inter? E’ normale che l’Inter tenti di tutto per andare al top, noi dobbiamo pensare solo a noi e migliorare. Abbiamo margini di miglioramento”, ha chiuso Sarri che poi in conferenza stampa ha aggiunto: “Quando arrivai alla Juve dissi che tra gli obiettivi c’era quello di far battere nuovi record a Ronaldo? Mi piacerebbe fare vincere a Cristiano il sesto Pallone d’oro. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinto più di lui mi fa girare un po’. Credo Dybala nei prossimi anni potrà diventare uno dei pretendenti”.

Foto: Twitter ufficiale Juve