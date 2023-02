Sarri: “Spero che le percentuali di Petrescu siano giuste, ma non credo sia così. Milinkovic, Zaccagni, Pedro e Romagnoli: ecco come stanno”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League da disputare in Romania contro il Cluj. I biancocelesti all’andata hanno vinto per una rete a zero all’Olimpico. Alcune parole del tecnico: “Percentuali passaggio del turno? Spero che quelle di Petrescu siano giuste, ma non credo sia così”.

Vittoria Conference League: “In questo momento no. Ci presentiamo con tante assenze e siamo in difficoltà. Non è un alibi per noi, ma è una difficoltà in più che si aggiunge alle altre. Dobbiamo tirare la partita dalla nostra parte. Loro sono più fisici e più abituati a giocare certe partite. Non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elevatissimo nonostante la classifica in Premier. C’è anche il Villarreal. Pensiamo a passare il turno che non è scontato prima di pensare a vincere la Conference”.

Da chi si aspetta qualcosa in più? “Se mi aspettavo qualcosa di importante da uno che ha giocato poco lo avrei fatto giocare di più. Le cose vanno dimostrate ogni giorno in allenamento. Siamo etichettati come quelli che fanno poco turnover, ma nelle ultime partite abbiamo fatto giocare 21 giocatori. Ti attaccano le etichette e non te le levi”.

Centrocampo diverso rispetto a domenica: “Non mi ricordo neanche chi ha giocato domenica. Qualcuno sì, ma non tutti e tre”.

Assenti: “Non si parla di infortuni, ma di malanni stagionali. Milinkovic è tornato a Formello in condizioni non presentabili. Ha fatto solo un po’ di palestra. Zaccagni ha la febbre, Romagnoli sta guarendo, domani mattina ha il controllo e potrebbe tornare in gruppo se va bene. Lo aspettiamo. Anche Pedro oggi ha un controllo e, se gli rimuovono i tamponi, può allenarsi con l’apposita mascherina. Marcos Antonio come Milinkovic, solo che il problema su di lui è stato meno invasivo”.

Immobile gioca? “Lo vengo a dire ai giornalisti in Romania? Ai colleghi di Roma non dico mai nulla (ride, ndr). Non l’ho comunicata ai giocatori, quindi neanche alla stampa”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio