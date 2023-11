Sarri: “Spero che la Champions sia un’altra storia come mentalità. Zaccagni? Problema all’anca e non muscolare”

La sconfitta in rimonta subita dalla Lazio con la Salernitana fa emergere dei dubbi più che legittimi in merito alla lotta alla qualificazione in Champions League. Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita proiettandosi alla prossima sfida europea dei biancocelesti.

Le sue parole: “Spero che la mentalità della squadra sia diversa nella prossima partita di Champions League, confido sia un’altra storia. Zaccagni ha risentito di un problema all’anca, non è niente di muscolare”.

Foto: Sarri Twitter Lazio