Sarri: “Sono seduto sulla panchina della Lazio pieno di difficoltà ma con il gusto di allenare”

28/11/2025 | 14:18:48

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in un’intervista ai microfoni del programma “Storie di Serie A” di Radio TV Serie A. Queste le sue parole:

“La pazienza? Penso che fino a qualche anno fa non ne avevo molta, penso che una delle cose buone di invecchiare è sia che ti coltiva qualità che prima pensavi di non avere. Più passano gli anni, più cerco di essere paziente e capire chi ho di fronte, mentre prima partivo dalla mia idea e tutto il resto non lo accettavo. Cosa ho fatto in questo anno e mezzo lontano dai campi? Ho visto partite, nel mondo del calcio uno ci rimane dentro, purtroppo la storia familiare quest’anno non è stata bellissima e quindi sono stato preso da storie non simpatiche ma fa parte della vita. Cosa mi ha spinto a scegliere questo lavoro e questa vita? Ci sono state una serie di contingenze che mi hanno portato ad allenare, uno incomincia a scalare le categorie fino a trovarsi in una categoria dove o fai un passo indietro o uno in avanti. Le voci che mi affiancavano al Milan? Le storie estive da fine luglio non hanno più un senso. Sono seduto sulla panchina della Lazio pieno di difficoltà ma con il gusto di allenare. Come vorrei chiudere la carriera? Come ho sempre detto: spero che la società riesca a prendere il Flaminio, che alla prima partita lì in panchina ci sia io e che lo stadio porti il nome di Tommaso Maestrelli”.

Foto: Sportitalia