Sarri: “Sono preoccupato per i forti cali emotivi che abbiamo ogni tre-quattro partite. Napoli ce l’ho nel cuore”

Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Napoli: “Analizzare queste gare è difficile per capire dove andare a lavorare. Quando una squadra fa il movimento sempre in ritardo e il resto della squadra non segue le pressioni mi sembra più un discorso di attivazione mentale, questa squadra ogni tanto ha delle gare di questo tipo quando non riesce a caricarsi sul piano nervoso. Detto che con questo Napoli visto questa sera ci sta di perdere, ma l’aspetto preoccupante è che questa squadra abbia dei cali emotivi forti ogni tre-quattro partite. È un aspetto che un pochino preoccupa”. Sul Napoli: “Questa città ce l’ho nel cuore. Mi piace Napoli e mi piacciono i napoletani. Per me non sarà mai come tutte le altre”.

FOTO: Twitter Lazio