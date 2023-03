Sarri: “Siamo usciti giustamente. Abbiamo fatto fatica a crederci, nonostante ci fosse tutto il tempo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale di Conference League per mano dell’AZ: “Siamo usciti giustamente, siamo stati in partita fino all’1-1 poi non abbiamo più trovato il modo per rientrarci. La squadra ha fatto fatica a continuare a crederci, nonostante ci fosse tutto il tempo per andare a fare un gol. Non abbiamo giocato con la giusta energia, sia fisica sia mentale, quindi così si fa fatica”.

Poi ha proseguito: “I cambi erano preventivati, volevo dare un po’ di riposo anche a quelli che hanno giocato di più. Non abbiamo una struttura per fare più di una competizione per volta, mi sembra una constatazione normale da fare. Quindi c’è da lavorare molto, su tutti i punti di vista, abbiamo margini di miglioramento. Questi in Youth League hanno fatto 5 gol al Real Madrid, invece noi siamo in Primavera 2, magari si può cominciare a migliorare lì“.

Infine: “I giocatori non in ottima condizione? Abbiamo giocato sempre ogni 3 giorni, è logico non avere energie con tutti i minuti che hanno giocato. Se c’è qualche scelta che non rifarei? Vengono fatte in base alle sensazioni e ai numeri del momento, anche dei medici, quindi non si poteva mai stravolgere“.

Foto: Twitter Lazio