Sarri: “Siamo stati ingenui sulle palle perse, dobbiamo migliorare”

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato della sua prima amichevole da allenatore della Juventus, persa per 3-2 contro il Tottenham: “E’ stata una partita difficile per noi, contro una squadra che sta giocando con questo ritmo da anni, c’è differenza dal punto di vista della preparazione fisica visto che si tratta di una squadra due settimane più vicina all’inizio del campionato, nel primo tempo erano più esplosivi, ma questo è normale. Se vogliamo giocare il nostro calcio dobbiamo migliorare nel difendere in avanti, siamo stati troppo indietro e troppo attendisti, e di conseguenza il recupero della palla era basso. Meglio nel secondo tempo, abbiamo accennato una pressione, con venti minuti di buona qualità. Siamo stati ingenui nelle tante palle perse, i tre gol sono stati presi in questo modo, ma so che su questo influisce anche la condizione fisica”.

Foto Twitter Juventus