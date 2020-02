Sarri: “Siamo in netta crescita. Champions? Un sogno, l’obiettivo è il campionato. Su Chiellini…”

Queste le prime parole di Maurizio Sarri, tecnico della Juve, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in casa della Spal: “Abbiamo avuto tantissime palle gol, oggi era una partita da chiudere ampiamente, invece l’abbiamo tenuta viva, disputando una prestazione di buon livello. La sensazione è che la squadra sia in netta crescita. Ci dispiace un po’ averla tenuta viva, però la sensazione che in questo momento stiamo producendo con una certa continuità c’è. Chiellini? Ha fatto un’ora oggi, ha fatto 20 minuti nell’ultima partita. In questi 80 minuti non abbiamo preso gol. Lione? Il nostro obiettivo è il campionato, la Champions è un sogno. A volte nella vita è bello rincorrere sogni… La Champions dà grandi motivazioni, ma è terrificante perché è molto difficile, specie le partite fuori casa. E’ una competizione alla portata di dodici squadre e devi avere anche un po’ di fortuna, l’anno scorso in Europa League abbiamo tredici vittorie e due pareggi e in semifinale siamo passati ai calci di rigore”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve