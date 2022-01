Sarri: “Siamo bloccati dall’indice di liquidità ma non so cosa c… sia”. Le urgenze

Maurizio Sarri ha commentato con ironia le situazioni di mercato collegate alla Lazio e ai microfoni di Dazn se l’è cavata così: “Siamo bloccati da indice di liquidità ma non so cosa c… sia”. In realtà la Lazio deve cedere prima di provvedete agli acquisti, la stessa situazione estiva che si è sbloccata nelle ultime settimane di agosto. In realtà ci sono urgenze non più procrastinabili: la Lazio ha i due portieri in scadenza (Strakosha e Reina), altri due difensori centrali in scadenza (Luiz Felipe e Patric) con Acerbi attualmente infortunato e Vavro da tempo fuori dai giochi. Non esiste un vice Immobile, considerato che Muriqi (costato circa 20 milioni) non viene utilizzato in attesa di novità che possano consentirgli di cambiare aria, anche in prestito. Indice oppure no, bisognerebbe fare qualcosa.

FOTO: twitter lazio