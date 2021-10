Sarri: “Siamo arrivati scarichi sotto tutti i punti di vista. Unici a giocare 61 ore dopo l’Europa”

Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il brutto ko per 3-0 della sua Lazio contro il Bologna: “Siamo arrivati scarichi sotto tutti i punti di vista. Una partita da dimenticare velocemente, anche se c’è da capire perché siamo arrivati così.

Va detto che siamo l’unica squadra in Europa che ha giocato in campionato dopo 61 ore dalla gara europea. Ma ai ragazzi l’ho detto: bisogna fare una lotta contro la Lega perché non risucceda più, ma questo non doveva e non deve essere un alibi”.

Foto: Twitter Lazio