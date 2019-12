Sarri sfida Inzaghi: Juve-Lazio da brividi, a Riad è la resa dei conti

Quasi tutto pronto per l’edizione 2019 della Supercoppa italiana. A giocarsela saranno Juve e Lazio che domani scenderanno in campo alle 17:45 a Riad. I bianconeri vincitori dello scudetto affrontano i biancocelesti che lo scorso maggio hanno vinto la Coppa Italia battendo l’Atalanta in finale. E’ la terza volta negli ultimi sei anni che Juve e Lazio si affrontano in Supercoppa, con un bilancio di due vittorie per i bianconeri e una per i biancocelesti. L’ultimo confronto è stato vinto dal club capitolino all’Olimpico nel 2017, al termine di una partita incredibile decisa in pieno recupero da Murgia con il gol del 3-2. Il duello arabo chiude il 2019 e quindi il decennio che la Juve vuole rendere ancora più storico con il 17° trofeo in bacheca. Tra i bersagli falliti ci sono la Coppa Italia 2013 e, appunto, la Supercoppa Italiana 2017, sfumate proprio per mano della Lazio. Ecco perché quella di domani sarà una sfida speciale, una vera e propria resa dei conti. A Riad, Maurizio Sarri dovrebbe rispolverare De Ligt dal 1′ a fare coppia con Bonucci al centro della difesa, poi Cuadrado terzino destro, De Sciglio (favorito su Alex Sandro) a sinistra. A centrocampo Bentancur e Matuidi ai lati di Pjanic. Davanti dubbio tridente: a rischio c’è Higuain, che potrebbe far spazio a un trequartista più puro come Bernardeschi. Simone Inzaghi non cambia e punta sul suo undici ideale e sul solito 3-5-2: c’è Correa in avanti con Immobile, con Lazzari e Lulic sulle corsie laterali. Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali, Lucas Leiva perno centrale. Difesa a tre davanti a Strakosha con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. La Juve cerca la doppia rivincita, la Lazio vuole la grande conferma: le premesse per una Supercoppa da urlo ci sono tutte.

JUVE-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Higuain); Dybala, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

