Sarri: “Servono risposte sul campo. Il discorso di Fabiani mi è piaciuto. Rovella sta meglio”

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia di Lazio–Celtic in programma domani.

“Non voglio avere segnali ora, ma domani. Abbiamo perso una partita in maniera brutta, la squadra deve rispondere sul campo. Il direttore Fabiani è intervenuto in maniera bella tosta, sono contento perché ce n’era bisogno. Intervento bello, mi è piaciuto. Non c’è più vecchia guardia, si va a scegliere senza alcun tipo di remota. Inutile parlare di tattica quando la squadra entro meno cattiva dell’avversario. Siamo prevedibili? Sono luoghi comuni, il Barcellona ha dominato per 10 anni allo stesso modo, sono discorsi da bar che non mi interessano assolutamente. Il ritiro lo abbiamo fatto su buoni livelli sotto ogni punto di vista, dopo è cambiato qualcosa. Il Celtic è una buona squadra, con buoni ritorni e discrete qualità tecniche. Non ci diciamo illudere per i risultati negativi in trasferta, risultati condizionati dalla doppia inferiorità numerica. Sarà una partita complicata sicuramente. Cosa fa un allenatore alla vigilia di una partita così delicata? Nulla, è il momento di ricompattarsi con la grande speranza che l’atmosfera di Champions ci dia qualcosa in più. Il problema della mentalità? Dipende da duemila fattori, non dipende solo dalle parole dell’allenatore, a livello ambientale qualcosa trasmette poco. Gli infortunati? Zaccagni e Romagnoli fuori, Casale in miglioramento ma non pronto, sta meglio Rovella. Oggi facciamo l’ultimo allenamento e poi tiriamo le somme”.

