Sarri: “Servono due punti per la Champions, sarà bene farli e poi penseremo al resto. Vice Immobile? Vorrei un giovane forte”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Udinese: “Stavamo facendo una partita seria anche nel primo tempo, la squadra era corta e compatta con un buon livello di sacrificio. Ho detto ai ragazzi che se continuavamo così avremmo fatto la differenza negli ultimi 20 minuti e invece l’abbiamo fatta da subito. Noi abbiamo bisogno di fare due punti prima di andare in Champions. Sarà bene farli e poi penseremo al resto altrimenti si fa passare un messaggio malato alla squadra”.

Poi ha proseguito: “Cosa aggiungerei alla squadra? Una stagione normale a livello di realizzazioni per Immobile e un Milinkovic-Savic senza Mondiale. Ciro quest’anno ha potuto giocare pochissimo mentre Sergej ha pagato il Mondiale. Non avere questi due giocatori al massimo ci ha costretto a perdere qualche punto”. E sul vice-Immobile: “A me piacerebbe che ci fosse un giocatore giovane da affiancargli. Poi i giocatori sono forti o meno forti, l’importante è che abbia la prima caratteristica”.

Foto: Instagram Serie A