Sarri: “Serve una Lazio in stile campionato, ce la possiamo fare”

Maurizio Sarri ha parlato a Sky alla vigilia di AZ–Lazio: “La partita dell’andata ha detto che sono bravi in certe situazioni, dobbiamo fare una partita attenta e cattiva se vogliamo avere speranze di qualificazione. Abbiamo creato tante opportunità all’andata, è mancata cattiveria, tutto quello che hanno costruito loro glielo abbiamo concesso noi. La sensazione è che negli ultimi tempi in campionato siamo molto più attenti e applicati. Il gruppo squadra potrebbe sentire in maniera più inconscia, mi è successo anche a Napoli e i giocatori me lo hanno detto in modo chiaro. Vediamo se domani possiamo fare una partita in stile campionato, penso che ce la possiamo fare. Qualsiasi allenatore può fare scelte quando è stato fatto un Mondiale che ho definito stupido. Dal 4 gennaio siamo così, è una follia. Ora vogliono allargare il Mondiale, penso invece che si debba andare a una revisione del tutto. Altrimenti sono tutti ipocriti. Maximiano confermato in porta? Quando lo dirò al portiere, lo dirò anche a voi”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio