Sarri: “Sempre in ritardo netto, il Napoli aveva sistematicamente un centrocampista libero”

Maurizio Sarri ha commentato a DAZN la sconfitta contro il Napoli: “Abbiamo sbagliato totalmente approccio e atteggiamento. Loro mi hanno fatto una grande impressione, ma noi non abbiamo alcuna recriminazione. Abbiamo sbagliato nei tempi e nella pressione, che non era di squadra ma individuale. Io vedo una squadra che fa fatica nell’applicazione. Giocando ogni tre giorni è più difficile, ma noi passiamo da dieci a uno. Non si può lasciare un centrocampista libero e arrivare sempre in ritardo netto”.

FOTO: Twitter Lazio