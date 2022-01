Sarri: “Se le decisioni sono delle ASL regionali è difficile fare un protocollo. Mercato? Ho la mia idea su cosa ci possa aiutare”

Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo il 3-3 con l’Empoli ha parlato anche della situazione attuale legata al Covid e di mercato: “Per quanto riguarda la situazione io credo che chi prende le decisioni debba essere chiaro con tutti. Se la malattia è pericolosa si deve fermare tutto, altrimenti se è un’influenza si sta a casa con l’influenza. Ci devono dire se è pericolosa o meno. Così è dura anche perché poi siamo in mano alle decisioni di venti regioni e ognuno ragiona in maniera autonoma. Una squadra viene fermata con 4 o 5 positivi e altre invece giocano. Se le decisioni sono delle ASL regionali è difficile fare un protocollo. Mercato? Io penso alle partite e di calciomercato non me ne occupo. Ho la mia idea su cosa ci possa aiutare”.

FOTO: Twitter Lazio