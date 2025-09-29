Sarri: “Se giochiamo con questa determinazione possiamo adottare qualsiasi modulo. Non mi tiro indietro nelle difficoltà”

29/09/2025 | 23:16:50

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa: “Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo. Non è quello la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, forse il risultato è un po’ troppo largo. Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni. La scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito. Con Basic ho parlato il 31 agosto: sapeva che sarebbe rimasto temporaneamente fuori lista. La sua risposta in campo è stata molto seria. Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile”.

FOTO: X Lazio