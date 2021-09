Sarri: “Sconfitta fortuita. Abbiamo fatto passi in avanti rispetto al Milan. Ora testa al Cagliari”

Intervistato da Sky Sport al termine della gara con il Galatasaray, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato la sconfitta in Europa League contro i turchi.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un passo in avanti enorme rispetto alla gara contro il Milan, abbiamo fatto un’ottima gara contro un’ottima squadra che in casa è ancora più forte. Abbiamo perso per un errore che nel calcio ci sta, ma non abbiamo mai rischiato nulla e rispetto alla gara col Milan siamo stati più corti e stretti e subito meno ripartenze, concedendo poco. Non posso farmi condizionare da un risultato fortuito”.

Lazio che ora è atteso dal Cagliari in campionato: “Cagliari? Hanno cambiato allenatore, avranno voglia di far bene e di dimostrare che i giocatori sono forti. Quando si affronta una squadra con un nuovo allenatore è sempre dura. C’è da lavorare solo sui riposi, quando il calendario è intenso come questo, si lavora sempre meno sul campo ed è uno dei motivi per cui il calcio mi piace sempre meno. Pedro? Ha fatto 20-25 minuti ed è l’esterno che è andato più al tiro, non va spremuto troppo e mantenuto su questi livelli”.

Foto: Twitter Lazio