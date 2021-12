Sarri: “Sassuolo squadra eccezionale. Mercato? Mi aspetto sempre qualcosa”

Sarri in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Sassuolo: “La sfortuna della nostra partita è stato perdere nel corso della gara i due giocatori che stavano facendo molto bene, erano vivi e brillanti, come Zaccagni e Pedro. E’ stato pesante perderli nel corso della gara. Felipe in questo momento non era nelle migliori condizioni e infatti è partito fuori, ma si sapeva. Potevamo fare meglio quando eravamo in superiorità e un pizzico di sfortuna sulla traversa-riga di Basic. Poi abbiamo giocato contro una squadra forte, se si prende in considerazione solo l’aspetto tecnico il Sassuolo è eccezionale. Mercato? Io mi aspetto sempre qualcosa. Ormai dobbiamo avere le idee chiare su quello che ci può tornare utile, vediamo quello che possiamo fare. Qualcosa ci manca, vediamo se l’opportunità per colmare qualche piccola lacuna”.

FOTO: Twitter Lazio