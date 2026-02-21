Sarri: “Rovella ha riportato la rottura della clavicola”

21/02/2026 | 23:26:49

Le parole di Maurizio Sarri a Sky dopo Cagliari-Lazio: “Ero nervoso per parecchie scelte fatte dalla squadra. Il Cagliari è difficile da affrontare, il risultato va bene. La partita è stata combattuta, con poche occasioni da gol. Nel finale siamo stati più pericolosi a sinistra. Noi in trasferta non perdiamo da metà novembre, l’ultima sconfitta è quella contro il Milan. Ci manca la vittoria in trasferta, ma ai ragazzi posso imputare poco. La stagione è maledetta, oggi eravamo senza sei giocatori e Rovella si è fratturato la clavicola. Non è solo un momento di emergenza: tutta la stagione è stata così. Maldini fa fatica ad attaccare la profondità, Isaksen è un giocatore da spunti individuali, mentre Zaccagni non è ancora in condizioni ottimali”.

