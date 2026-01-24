Sarri: “Romagnoli? Se partirà prenderemo qualche gol in più. I giocatori mi dicono di voler andare via perché non vedono ambizioni”

24/01/2026 | 23:47:09

Maurizio Sarri ha parlato anche in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Lecce: “Quando a giugno ho saputo che il mercato era chiuso ho fatto una premessa ai tifosi, avrei sopportato tutto e sarei andato avanti per rispetto del nostro popolo. Romagnoli? Se partirà si comincerà a prendere qualche gol in più, la società mi ha detto cosa ne pensassi io gli ho detto che era infattibile, poi ci pensano loro al mercato. Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi. A me i giocatori hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società. Sul mercato qualcosa va fatto ma non dipende da me”.

Foto: Sportitalia