Sarri: “Romagnoli per me è irrinunciabile. Dia? Ha fatto tre allenamenti frizzanti e merita una chance”

24/01/2026 | 20:33:22

Sarri ha parlato a Sky del futuro di Romagnoli. Il difensore, come vi abbiamo raccontato, aspetta il via libera per il trasferimento all’Al-Sadd: “Romagnoli è il giocatore che ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile. È a disposizione e va dentro. Dia dopo un periodo difficile è tornato dalla Coppa d’Africa tre giorni fa. Ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho pensato di dargli una chance”.

