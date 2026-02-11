Sarri: “Romagnoli giocatore importante, ha il joystick della nostra difesa”

12/02/2026 | 00:04:52

Sarri ha parlato ai microfoni Mediaset anche di Romagnoli: “È un giocatore importante aldilà del rendimento individuale. Lui ha in mano il joystick della nostra difesa. Se Maldini riesce a fare passi in avanti, lo può fare, In questa partita lo volevamo anche noi. Dà gusto vedere questa squadra con un’anima, hai la sensazione di aver creato un gruppo vero. Gente che pensa calcio allo stesso modo. Il merito è dei ragazzi: tutte le difficoltà della stagione ci hanno creato problemi, ma anche dato la possibilità di creare un gruppo”.

Foto: sito Lazio