Sarri ritrova l’amico Miha: sfida al passato tra aneddoti e sliding doors

Sinisa Mihajlovic e Maurizio Sarri si stimano, anche tanto. Quando il serbo allenava la Samp, nel 2015, la curiosità di studiare il metodo Sarri portò lo stesso Miha a fare visita a Maurizio, l’Empoli stava volando. Furono confronti e confessioni, bei momenti. Non sapevano che presto sarebbero diventati grandi protagonisti sul mercato. E che si sarebbero contesi le stesse panchine. Sarri, per esplicita ammissione di Galliani, fu seguito a lungo dal Milan che poi si sintonizzò definitivamente su Sinisa. E poi quella clamorosa svolta Napoli e che portò Sarri alla corte di De Laurentiis. Una sliding door che segnerà la carriera di entrambi. E tra poche ore gli amici allenatori si incrociano nuovamente, stavolta all’Allianz Stadium in un contesto diverso: Maurizio siede sulla panchina della Juve capolista, Sinisa su quella del Bologna. Già, perché Mihajlovic non solo è partito per Torino per la partita di stasera, ma dovrebbe assistere alla sfida da bordocampo (la sua presenza è legata al meteo). In ogni caso, allo Stadium ci sarà tempo soltanto per un abbraccio tra i due, poi proveranno a portarsi a casa l’intera posta in palio.

Foto: Twitter ufficiale Bologna