Sarri: “Risultato giusto anche se siamo dispiaciuti per non aver vinto. La squadra sta crescendo”

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il Marsiglia: “Abbiamo fatto una partita difficile, l’Olympique quest’anno è una squadra forte, con valori tecnici elevatissimi. Ci hanno messi in difficoltà e hanno pareggiato quando sembravamo averla in mano noi. Ci dispiace non aver trovato la vittoria, anche se guardando la classifica probabilmente sarebbe stato lo stesso. Dobbiamo vincere le prossime due. Nel primo tempo siamo andati ad una via di mezzo tra pressare e non pressare, eravamo sempre in ritardo nel partire ed eravamo spesso a metà strada. Nel secondo tempo ci siamo alzati e abbiamo fatto un pochino meglio. La squadra sta crescendo”.

FOTO: Twitter Lazio