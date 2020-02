Sarri risponde a Klopp: “Si sta togliendo di dosso i panni della favorita”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Brescia, Maurizio Sarri ha risposto anche alle recenti parole di Jurgen Klopp: “Ha detto che non segue calcio italiano, per quello non si rende conto del perché non abbiamo dieci punti di vantaggio sulle altre in classifica. Anche la rosa del Liverpool non mi sembra male, Jurgen è una delle persone più simpatiche che abbia conosciuto nel mondo del calcio e credo si sia solo tolto i panni della favorita in Champions”, ha chiuso Sarri.

Foto: Twitter ufficiale Juve