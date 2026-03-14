Sarri: “Ringrazio i tifosi, domani andrò a salutarli. Il Milan? Partita difficilissima”

14/03/2026 | 14:22:48

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Milan in programma domani sera all’Olimpico. “I tifosi? Io e i ragazzi siamo contenti di giocare davanti alla nostra gente, in uno stadio finalmente pieno. A nome mio e dei giocatori li ringraziamo e speriamo di ringraziarli sul campo anche se la partita è difficilissima. Questa squadra ha sbagliato tre o quattro partite, a livello di impegno non posso dire nulla, mi aspetto delle conferme per esempio la mentalità dell’ultima partita e anche l’aggressività, dobbiamo togliere la passività. Il Milan ha caratteristiche ben definitive, ti colpisce anche quando non sembra in controllo della partita, qualità tecniche e fisiche elevatissime, dobbiamo essere bravi a non concedere campo aperto e a non portarli in area. Partita difficilissima. Il regista? Stiamo provando Taylor e Patric, poi vedremo la decisione. Romagnoli proveremo fino a domattina, ma non è semplice. I tifosi laziali hanno avuto peso anche per le mie scelte passate, sono in sintonia e questa cosa avrà un peso in tutte le decisioni. Mi chiedono un saluto? Mi fa piacere, io di solito non vado per rispetto verso i miei giocatori, ma pensò che domani andrò. Modric secondo me è un mostro di umiltà, alla sua età si rimette in gioco, in campo dà tutto in fase difensiva. Avere un Modric giovane è il sogno di ogni allenatore, lui e Pedro sono due casi particolari. Quando si gioca contro il Milan, il momento più pericoloso è quando abbiamo palla. Zaccagni ha fatto una stagione complicata che gli non hanno permesso di avere continuità, ma sta crescendo e spero che possa fare un buon finale, se lo merita. Dele- Bashiru sta migliorando nell’attaccare gli spazi, tatticamente deve ancora crescere, è un libro da scrivere ma le sensazioni sono positive. Fabiani ha detto cose che sono dati di fatto, c’è un contratto un essere lungo più di due anni, poi se la società non è contenta e io non sono contento ne parleremo. Si prospetta un nuovo anno zero. Maldini esterno? Ha caratteristiche tali che con me non può giocarci se non per l’ultimo quarto d’ora”.

Foto: sito Lazio