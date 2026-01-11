Sarri: “Ratkov e Taylor li ho visti poco. Mercato? In certi ruoli possiamo avvicinarci di più”

11/01/2026 | 21:50:51

Il tecnico della Lazio Sarri ha parlato in conferenza: “Li ho visti poco. Nel senso che Ratkov ha fatto due allenamenti e Taylor uno. È la prima volta in carriera, compreso anche i dilettanti, che faccio giocare un calciatore che ha fatto un allenamento solo, neanche in Serie D mi era mai successo. Questo dà l’idea delle difficoltà che abbiamo attraversato e che in parte stiamo attraversando anche in questo momento. Per ora ho solo delle sensazioni, sarei presuntuoso se avessi delle certezze su dei ragazzi che ho visto così poco. La sensazione è positiva perché mi sembrano due che si mettono a disposizione, l’hanno fatto subito. Dovrò cercare di essere veloce nel capire pregi e difetti per cercare di inserirli al meglio. Mercato? In certi ruoli si possono avvicinare di più, in altri ruoli non si avvicinano neanche”.

Foto: sito Lazio