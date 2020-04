Sarri: “Rapporto conflittuale con lo spogliatoio del Chelsea, ma hanno pianto al mio addio”

In diretta sul canale YouTube della Juventus, Maurizio Sarri ha spiegato come cambiano i rapporto umani nel mondo del calcio: “Più vai in alto, più è difficile costruire un rapporto umano con i ragazzi. Cambia molto il contorno, ci va un po’ più di tempo. Io ho avuto un rapporto conflittuale con lo spogliatoio del Chelsea, però poi quando ho detto che sarei andato via ho pianto e molti di loro piangevano. Io non sono tanto da pacca sulle spalle, parlo tanto di quello che sbagliano e meno di quello che va bene. Credo che sull’impatto incida tanto, poi però imparano ad apprezzarti per quello che sei. I rapporti più duraturi sono con i ragazzi che ho fatto giocare poco, quindi penso che una volta assorbito il carattere poi riconoscono qualcosa. Quelli che stanno pensando di smettere a volte mi chiedono consigli per allenare. Qualcuno mi chiede se può venire un anno nel mio staff. Qualcuno per questioni personali perché era in difficoltà con la moglie e i figli. Quando parte il rapporto, poi si può parlare di tutto.”

