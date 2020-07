Sarri: “Questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano. Domani contano le nostre motivazioni”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole a proposito del campionato:“Motivazioni? Non credo che la Samp ne abbia poche, avendo appena perso un derby. Ma le motivazioni che contano, domani, sono le nostre. Dobbiamo pensare solo a entrare in campo con determinazione. Troveremo la forza per farlo e arrivare al nostro obiettivo. Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, un club non può acquistarne 25. Altrimenti non mi resta che allenare me stesso. Questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano, con difficoltà enormi per tutti”.

FOTO: Twitter Juventus