Sarri: “Prova di grande maturità. Mercato? Mi servirebbero giocatori in tutti i reparti”. Su Romagnoli…

03/11/2025 | 23:40:53

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato intervistato ha parlato a Dazn al termine del match tra i biancocelesti e il Cagliari.

Queste le sue parole: “Stasera è stata una prova di grande maturità della squadra. Nessuno lo ricorda, ma il Cagliari non perdeva in trasferta da agosto. Abbiamo saputo soffrire, la squadra sta salendo di giri e sta prendendo la direzione giusta, anche se con qualche limite”.

Importante non prendere gol: “Non abbiamo fatto gol con facilità ed essere solidi difensivamente per noi è fondamentale per fare i punti”.

I gol davanti: “Uno si aspetta sempre il massimo dai suoi giocatori, Isaksen si è sbloccato, Zaccagni è già arrivato a 3 gol, Castellanos è fuori per infortunio, Dia non sta segnando, ma sta facendo una grande lavoro per la squadra. L’ho detto anche a lui, può dare di più in termini di gol”.

Su Romagnoli: “Stop precauzionale per Romagnoli, ha sentito un flessore più duro dell’altro e abbiamo preferito sostituirlo. Noi ormai da tante partite giochiamo senza tanti giocatori. Mercato aperto oggi? Mi servirebbero giocatori in tutti i reparti”.

Foto: sito Lazio