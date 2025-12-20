Sarri: “Primo tempo insufficiente. Mercato? Solo segnali di fumo, saranno gli indiani…”

20/12/2025 | 20:51:00

Sarri ha parlato a Dazn dopo Lazio-Cremonese: “Un pizzico di delusione c’è, abbiamo fatto un primo tempo insufficiente a livello di qualità e qualcosa di più nel secondo. Negli ultimi venti metri però abbiamo fatto veramente troppo poco, anche se avevamo la sensazione di poter vincere la partita. Però quando l’emergenza diventa quotidianità, qualcosa si deve pagare. Quest’anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Mercato? Parlate con la società, non so che dirvi, io non so nulla. Se ho avuto segnali? Di fumo! Saranno gli indiani…”

foto x lazio