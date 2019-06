Sarri, prima visita alla Continassa con Nedved e Paratici. Foto e video

Maurizio Sarri è arrivato a Torino, come vi abbiamo già raccontato. Subito dopo le 19, il neo allenatore della Juve ha raggiunto la città piemontese per gli ultimi preparativi in vista della presentazione fissata per domani alle 11. Intanto lo stesso Sarri oggi ha visitato per la prima volta il centro sportivo bianconero alla Continassa, accompagnato da Fabio Paratici e Pavel Nedved. Di seguito le foto pubblicate dalla Juve:

✈ Caselle ➡ Continassa ⚽ Il primo giorno ⚪⚫ di Maurizio Sarri. Benvenuto, Mister! 🙌#WelcomeSarri https://t.co/ERUoWmmmD9 — JuventusFC (@juventusfc) June 19, 2019

Foto: Twitter ufficiale Juve