Sarri: “Prestazione meravigliosa, vogliamo arrivare in finale. Sul futuro…”

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro la Dinamo Kiev: “Abbiamo iniziato benissimo, abbiamo segnato dopo cinque minuti il primo gol e ci ha messo al sicuro. Era difficile per la Dinamo, abbiamo giocato in modo meraviglioso. E’ la mia ventesima partita di Europa League e ne ho vinte sedici, puoi vincere ma non basta per arrivare in fondo. Loftus-Cheek sta migliorando, ha potuto allenarsi bene dopo i problemi alla schiena. Sono molto contento, ha un potenziale molto alto e sta migliorando. Può diventare uno dei migliori centrocampisti d’Europa. L’Europa League è una competizione molto difficile. Noi dobbiamo lottare per fare arrivare tra le prime quattro in Premier e in finale di Europa League”. In conferenza stampa, lo stesso Sarri ha aggiunto: “Futuro? Non lo so. Adesso non ci penso, mi concentro solo al campo”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea