Sarri: “Prestazione di alto livello in un momento difficile. Abbiamo una rosa da riequilibrare”

04/03/2026 | 23:38:47

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni Mediaset dopo Lazio-Atalanta: “Siamo soddisfatti per la prestazione, perché in un momento difficile abbiamo fatto una prestazione di alto livello. Siamo rammaricati per il risultato ma a Bergamo avremo dovuto soffrire anche con un gol di vantaggio. Siamo dentro la partita e andremo lì giocarci la qualificazione. La classifica è figlia un periodo e di un’annata in cui abbiamo anche sofferto l’assenza di tanti giocatori. C’era da aspettarsi poco di più a livello di classifica. La squadra a volte dà segnali di competitività, bisogna diventarlo con più continuità sperando che i giocatori siano tutti a disposizione. Abbiamo fatto diversi mesi con-6 o -7 e diventa difficile. Dele-Bashiru e Taylor? Era un discorso di caratteristiche. Dele quando riesce a lanciarsi tocca i 35 all’ora e può mette in difficoltà chiunque. Taylor palleggia, ma ha molta meno gamba e gli ingressi erano preparati soprattutto da quella parte. Kolasinac rompeva spesso su di lui e tirando fuori Hien si apriva quello spazio. Tifosi? La squadra purtroppo si sta addirittura abituando a questo tipo di situazione nello stadio. Brutto a dirsi perché è veramente triste e anche stasera rimane la sensazione che se erano 45mila si poteva portare a casa. Per avere più continuità bisognerebbe avere una batteria di attaccanti che ci garantisse più gol. In questa stagione per vari motivi siamo stati carenti su questo e a volte basta un errore per non capitalizzare una prestazione. Ci siamo trovati spesso in difficoltà numerica in certi ruoli. È una rosa di giocatori da riequilibrare secondo me”.

Foto: sito Lazio